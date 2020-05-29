Москва, , 03:50 — REGNUM Запредельным цинизмом назвал заявление бывшего американского посла на Украине Джона Хербста о водной блокаде Крыма депутат Госдумы Константин Бахарев («Единая Россия»), представляющий Керченский избирательный округ.

«Можно только удивляться степени неадекватности человека, который на протяжении нескольких лет во многом определял политику США в отношении Украины», — цитирует РИА Новости депутата.

Бахарев допустил, что провокационное заявление сделано в связи с тем, что экс-посол связывает водную блокаду с возможностью возвращения Крыма в состав Украины.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что Хербст во время онлайн-конференции рекомендовал киевским властям не возобновлять подачу воды в Крым. Так, по его словам, Украина и Запад сохранят «наиболее высокую цену Крыма для Кремля».