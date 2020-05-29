Каракас, , 03:33 — REGNUM Указ о предварительном лишении свободы восьми обвиняемых в причастности к попытке морского вторжения в Венесуэлу издал антитеррористический трибунал Боливарианской Республики, 28 мая сообщается на сайте государственного органа.

В данном списке оказались шесть мужчин и две женщины. Всех включенных в него лиц передали под стражу. Им инкриминируется незаконное приобретение и хранение оружия, терроризм, государственная измена, мятеж, а также сговор с властями других стран.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 мая в Венесуэле была пресечена попытка государственного переворота, которую планировала совершить группа наемников.

Читайте ранее в этом сюжете: В Венесуэле задержаны 66 участников неудавшегося вторжения и госпереворота