Вашингтон, , 03:01 — REGNUM Внесённый в Конгресс США законопроект, который в случае принятия запретит американскому президенту выходить из международных соглашений без одобрения законодателей, прокомментировал 28 мая посол России в США Анатолий Антонов в интервью телеканалу «Звезда».

"Этот проект мертворожденный, он не пройдет», — сказал дипломат.

По его словам, даже если бы такой документ прошёл, то президент США Дональд Трамп обладает правом вето, и в случае такого развития событий Сенату потребуется 2/3 голосов поддержки, чтобы снять его.

«Сегодня в условиях раскола в Сенате это просто невозможно», — объяснил Антонов.

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