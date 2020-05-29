Ашхабад, , 02:20 — REGNUM Если предпринятые Ираном и Туркменией совместные меры по противодействию распространению коронавируса меры будут признаны достаточно эффективными, то официальный Тегеран откроет иранско-туркменскую границу уже 1 июня 2020 года. Об этом заявил пресс-секретарь таможенного управления Ирана Сейед Латифи, пишет «Mehr».

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Также чиновник сообщил, что ранее приостановленная из-за вспышки коронавирусной инфекции торговля между Ираном и соседним Афганистаном будет возобновлена в течение ближайших одного-двух дней.

«Афганская сторона готова восстановить грузооборот по транзитным маршрутам Иран — Афганистан — Таджикистан и Иран — Афганистан — Узбекистан. Следующие транзитом грузовые машины смогут передвигаться по этим транзитным коридорам в Узбекистан или Таджикистан при условии открытия иранско-туркменской границы», — подчеркнул он.

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