Вашингтон, , 01:07 — REGNUM Свою помощь в качестве посредника для урегулирования конфликта между Индией и Китаем предложил президент США Дональд Трамп. Об этом американский лидер заявил 28 мая в ходе брифинга.

«Я бы пошел на это, если они считают, что это поможет. Посредником или арбитром я бы стал», — Дональд Трамп.

При этом Трамп назвал премьер-министра Индии Нарендру Моди «замечательным джентльменом».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Индия и Китай усилили группировки своих войск у линии контроля в Ладакхе.

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