Москва, , 00:43 — REGNUM На прошедшей неделе 26 летательных аппаратов иностранных государств (21 самолёт-разведчик и пять БПЛА) проводили воздушную разведку вдоль границ РФ и сопровождались российскими РЛС, нарушений воздушного пространства России допущено не было. Инфографику с данными Минобороны РФ 29 мая опубликовала газета «Красная звезда».

Истребители дежурных сил ПВО трижды вылетали на перехват возможных нарушителей государственной границы России.

Всего летчиками ВКС России в рамках боевой подготовки были выполнены 243 лётные смены на 71 аэродроме. Самолёты военно-транспортной авиации совершили более 470 перелётов.

По данным Минобороны РФ, вооруженные силы в рамках боевой подготовки провели более 1 тыс. практических мероприятий на 35 полигонах. Десантниками было выполнено более 7 тыс. прыжков с парашютом.

Морские рубежи на прошедшей неделе охраняли более 70 подводных лодок, надводных кораблей и судов обеспечения.

В рамках гособоронзаказа были поставлены в войска боевые машины пехоты БМП-3.

По контракту на военную службу приняты более 1 тыс. солдат и сержантов. Поступили на военную службу 8 офицеров.