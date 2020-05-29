Тегеран, , 08:47 — REGNUM 28 мая президент Ирана Хасан Рухани поздравил своего азербайджанского коллегу Ильхама Алиева с национальным праздником. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В своем послании азербайджанскому президенту Алиеву, выражая свою признательность, президент Ирана заявил: «Я хотел бы передать свои искренние поздравления по случаю Национального дня Азербайджанской Республики президенту, правительству и народу вашей страны».

Президент Рухани отметил, что помимо исторических, культурных и религиозных общностей, а также взаимных интересов двух народов, Исламская Республика Иран и Азербайджанская Республика имеют много возможностей для сотрудничества и осуществления инвестиций.

По его словам, обе страны могут сделать большие шаги в направлении взаимного благосостояния и интересов, поддерживая и помогая друг другу на основе высокой политической воли, которая существует как в Тегеране, так и в Баку.