Тегеран, , 08:54 — REGNUM 28 мая министр обороны Ирана бригадный генерал Амир Хатами заявил, что с производством и поставкой боевых быстроходных катеров Военно-морским силам Корпуса cтражей Исламской революции (КСИР) пояс безопасности региона Персидского залива, в частности Ормузского пролива, будет еще более затянут. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Хатами сделал эти замечания во время церемонии, на которой новые скоростные катера классов «Ашура», «Зульфикар» и «Хейдар» были поставлены на вооружение в военно-морские силы КСИР.

В ходе церемонии министр также упомянул о поставке в Вооруженные силы эсминца «Дамаванд», боевого корабля для запуска ракет «Сепар» и различных типов легких и полутяжелых подводных лодок, а также о поставке различных типов судов иранской полиции для патрулирования, поисково-спасательных и спасательных операций.

По его словам, новые быстроходные катера были спроектированы и изготовлены специалистами под эгидой министерства обороны и обладают высокой боеспособностью в морском бою.