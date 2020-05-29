Тегеран, , 10:40 — REGNUM 27 мая посол Исламской Республики Иран (ИРИ) в Сараево Махмуд Хейдари и глава президентского Совета Боснии и Герцеговины Шафик Джафарович выразили надежду, что сторонам удастся продолжить прежние контакты и расширить дружеские отношения за счет статуса-кво. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 28 мая.

В телефонном разговоре Хейдари поздравил Джафаровича с праздником Ураза-байрам и пожелал процветания народу Боснии и Герцеговины.

Глава президентского Совета Боснии и Герцеговины выразил признательность послу Ирана и попросил Хейдари передать свои поздравления иранскому президенту Хасану Рухани. Кроме того, Джафарович пожелал иранскому правительству и народу успехов в искоренении коронавируса (COVID-19).

Он еще раз поблагодарил иранское правительство и народ за их поддержку народа Боснии и Герцеговины в трудные времена.

Напомним, что Босния и Герцеговина получила независимость от бывшей Югославии в 1992 году и в том же году была официально признана независимой страной со стороны Исламской Республики Иран.