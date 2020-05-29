Тегеран, , 09:01 — REGNUM 27 мая Иран открыл пограничный терминал Базарган, при этом ожидается, что для торговли с Исламской Республикой соседний Ирак откроет пограничный пункт Шаламче на следующей неделе. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 28 мая.

Иракский представитель таможенной службы в Басре Аднан Абдулла заявил, что пограничный пункт Шаламче (провинция Басра) откроется через неделю. Он отметил, что было принято решение соорудить санитарную станцию в пограничном пункте для осуществления дезинфекции грузовиков.

Он выразил надежду, что все меры предосторожности против вируса будут приняты к следующей неделе, а торговля между Ираном и Ираком вернется в нормальное русло.

По данным иракских СМИ, Ирак также собирается открыть пограничный пункт Мехран. Хотя пограничные пункты были закрыты, Иран обеспечивал себя необходимыми товарами из Ирака через морское сообщение, а также пограничный терминал Парвиз-Хан в иракском Курдистане.

В настоящий момент открыты и активно действуют 17 (из 31) пограничных пунктов Ирана с соседними странами.