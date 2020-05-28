Вашингтон, , 23:23 — REGNUM Ограничения в отношении социальных сетей — это плохая идея, заявил 28 мая глава Facebook Марк Цукерберг в интервью Fox News.

Комментируя заявление американского президента Дональда Трампа о том, что социальные сети могут подвергнуться ограничениям или даже запрету, Цукерберг выразил обеспокоенность и желание узнать, что именно хотят сделать власти.

Он подчеркнул, что считает неправильным введение цензуры для какой-либо платформы. У соцсетей и так достаточно трудная ситуация, ведь им приходится балансировать между сторонниками разных точек зрения. Кто-то требует заблокировать материал, кто-то — осуждает за эту же блокировку, отметил бизнесмен.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трамп пригрозил закрыть соцсети в преддверии выборов президента, ссылаясь на их ангажированность. Перед этим у него произошёл неприятный «инцидент» с публикацией в Twitter.

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