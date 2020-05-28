Куала-Лумпур, , 23:15 — REGNUM В Куала-Лумпуре под председательством представителя министерства международной торговли и промышленности Малайзии в режиме видеоконференции прошло совещание высокого уровня объединения Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), обсудившее ситуацию, сложившуюся в связи с эпидемией коронавируса, сообщает 28 мая Синьхуа.

По выводам участников совещания, принятие антивирусных профилактических мер существенно замедлило темпы экономического роста, что может обладать долгосрочными негативными последствиями. В сложившихся условиях основными направлениями взаимодействия в рамках АТЭС становятся торговля и инвестиции, туризм и продовольственная безопасность, таможенные процедуры, устойчивое развитие и т.д.

По сообщению Секретариата АТЭС, стороны обсудили создание платформы для обмена информацией по обмену опытом профилактической работы между участниками организации, а также по созданию фонда регионального сотрудничества по экономическому восстановлению.