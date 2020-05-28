Донецк, , 22:27 — REGNUM Беспилотник Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ сбит украинскими военными в ДНР, сообщили 28 мая в управлении Народной милиции республики.

Принадлежащий ОБСЕ дрон был сбит над позициями миномётной батареи третьего батальона 28-й бригады ВСУ. Аппарат был направлен к позициям ВСУ для мониторинга обстановки в районе Марьинки.

«Командир батальона, осознавая тот факт, что наблюдателям удалось зафиксировать размещенное в нарушение Минских договорённостей запрещённое вооружение, приказал открыть огонь по беспилотнику», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за сутки 27 мая ВСУ нарушили режим прекращения огня в ДНР один раз.

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