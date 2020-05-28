Вашингтон, , 22:15 — REGNUM Пошлины могут ввести США для Гонконга, если Пекин задействует закон о нацбезопасности в этом регионе, передаёт 28 мая CNBC.

Такое заявление сделал руководитель Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу, возмущаясь планами Пекина. Он назвал планируемый закон недопустимым.

Кадлоу «Если будет необходимо, то придётся обращаться с Гонконгом так же, как с Китаем».

Под словами «так же» функционер американской администрации подразумевал введение пошлин на товары из Гонконга, а также другие финансовые ограничительные меры.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, администрация Гонконга и многие жители этой автономии одобряют планы китайских властей дополнить законодательство законом о нацбезопаности в этом регионе.

Американцы усиленно критикуют эту инициативу Китая, заявляя, будто Гонконг лишают автономии.

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