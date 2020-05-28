Вашингтон, , 21:59 — REGNUM Власти США получили положительные отклики от лидеров стран «большой семерки» по решению провести очный саммит в Вашингтоне. Об этом сегодня, 28 мая, сообщает пресс-служба Белого дома США.

Напомним, что изначально саммит был запланирован на июнь 2020 года и он должен был пройти в загородной резиденции президента США в Кэмп-Дэвиде.

Однако в марте американские власти заявили, что из-за пандемии коронавируса саммит пройдет в формате видеоконференции.

Но теперь в Белом доме опять решили вернуться к идее очного саммита. Лидеры стран «Большой семерки» (помимо США туда входят Канада, Великобритания, Франция, Германия, Италия и Япония) соберутся в Вашингтоне в конце июня 2020 года. Основные мероприятия саммита будут проходить в Белом доме.