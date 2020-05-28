Загреб, , 21:43 — REGNUM Власти Хорватии приняли решение отменить ранее действовавшие в связи с борьбой с COVID-19 ограничения на въезд в страну граждан десяти государств Европейского союза. Об этом сегодня, 28 мая, сообщил на заседании правительства Хорватии его глава Андрей Пленкович.

«Позволяется въезд в страну гражданам Австрии, Венгрии, Германии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии, Словении, Чехии и Эстонии», — сказал Пленкович на заседании.

Напомним, что с начала пандемии в Хорватии было выявлено 2244 случая COVID-19. Скончался 101 человек. Новые случаи заболевания не регистрируются уже несколько дней. В больницах остаются менее 100 человек с коронавирусом.