Вашингтон, , 21:38 — REGNUM Пандемия коронавируса — это очень плохой «подарок» из Китая, заявил 28 мая президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

«По всему миру движется коронавирус, очень плохой «подарок» из Китая. Плохо!», — написал Дональд Трамп.

Напомним, президент США и практически все представители Белого дома регулярно обвиняют Китай во всех бедах, которые произошли США из-за пандемии коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, МИД Китая неоднократно призывал Вашингтон прекратить эти голословные обвинения и заняться адекватным сотрудничеством с мировым сообществом в сфере борьбы с пандемией коронавируса.

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