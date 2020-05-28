Кишинёв, , 21:38 — REGNUM Президент Молдавии Игорь Додон не собирается подавать в отставку с поста президента, несмотря на требования оппозиции, которая хочет провести одновременно досрочные парламентские и президентские выборы. Как передает ИА REGNUM, Додон напомнил, что президентские выборы уже назначены на 1 ноября, и «президент до конца выполнит свой мандат».

Президент отметил, что социалисты уже обратились в Конституционный суд с запросом о том, можно ли совместить президентские и досрочные парламентские выборы.

«В зависимости от ответа КС, мы примем решение. Если суд скажет, что можно провести выборы одновременно, то мы найдем техническое решение. Если же Конституционный суд скажет, что нельзя, надо будет корректно организовать и провести выборы президента, а потом назначить и провести парламентские выборы», — сказал Додон.

Он добавил, что даже если в парламенте не будет нынешнего большинства, состоящего из социалистов и демократов, то нынешнее правительство продолжит работу до президентских выборов.

Ранее, напомним, в парламенте Молдавии сразу несколько групп депутатов вышли из Демпартии, входящей в коалицию с социалистами. В итоге под контролем коалиции осталось минимальное большинство в 52−53 места.

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