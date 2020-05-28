Москва, 28 мая 2020, 21:32 — REGNUM Глава федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) Сергей Данкверт обсудил с известным адвокатом Анатолием Кучереной, как стоит реагировать на обвинения в вымогательстве взятки к польской молочной компании «Млековита». Об этом Данкверт завил сегодня, 28 мая, на совещании комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.
Напомним, что ряд СМИ сегодня сообщили, что представитель польского производителя молочных продуктов «Млековита"обвинил главу Россельхознадзора Данкверта в вымогательстве взятки в $500 тыс.
Утверждается, что Данкверт якобы требовал $500 тыс. за снятие ограничений поставок продукции «Млековиты» из Польши в Российскую Федерацию.
Данкверт напомнил, что поставки молочной продукции из Польши наряду с другой сельскохозяйственной продукцией закрыты с 2014, когда было объявлено продовольственное эмбарго, как ответная мера на санкции со стороны стран Запада.