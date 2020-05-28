Москва, , 21:32 — REGNUM Глава федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) Сергей Данкверт обсудил с известным адвокатом Анатолием Кучереной, как стоит реагировать на обвинения в вымогательстве взятки к польской молочной компании «Млековита». Об этом Данкверт завил сегодня, 28 мая, на совещании комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

Напомним, что ряд СМИ сегодня сообщили, что представитель польского производителя молочных продуктов «Млековита"обвинил главу Россельхознадзора Данкверта в вымогательстве взятки в $500 тыс.

Утверждается, что Данкверт якобы требовал $500 тыс. за снятие ограничений поставок продукции «Млековиты» из Польши в Российскую Федерацию.

Данкверт напомнил, что поставки молочной продукции из Польши наряду с другой сельскохозяйственной продукцией закрыты с 2014, когда было объявлено продовольственное эмбарго, как ответная мера на санкции со стороны стран Запада.

«Я на ходу должен отвечать на то, что вымогал за открытие польского предприятия. Поставки из Польши молочной продукции закрыты. Сначала 5 млн, потом 500 тыс. Поэтому я на ходу здесь с Кучереной с адвокатом говорил, как вообще на это реагировать», — сказал Данкверт.