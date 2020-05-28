Гонконг, Китай, 28 мая 2020, 21:29 — REGNUM В поддержку готовящегося Пекином законопроекта о мерах нацбезопасности в Гонконге высказались свыше 1,85 млн жителей автономии, сообщает 28 мая Синьхуа.
Такое число людей поставило подписи под петицией в поддержку готовящейся законодательной меры.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, законопроект, который власти Китая решили разрабатывать из-за беспорядков в автономии, может, по некоторым данным, начать действовать уже с августа.
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