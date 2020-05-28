Москва, , 21:09 — REGNUM Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) направила в Венецианскую комиссию запрос на экспертизу правомерности поправок в Конституцию Российской Федерации, которые были инициированы президентом России Владимиром Путиным. Решение об этом было опубликовано сегодня, 28 мая, комиссией ПАСЕ по мониторингу.

Сообщается, что поводом для проведения такой проверки послужила петиция на сайте Change.org, которая набрала около 200 тысяч голосов поддержки. Авторы этой петиции указывают, что при голосовании по поправкам к Конституции РФ якобы невозможно соблюсти демократические процедуры. Также авторы выражают сомнение в легитимности предлагаемых поправок в Конституцию РФ.

Стоит отметить, что авторами петиции выступили различные общественные и политические деятели либерального толка. Это лидер движения «Выбор России» Владимир Рыжков, глава партии ПАРНАС Михаил Касьянов, правозащитник Лев Пономарев, директор Сахаровского центра Сергей Лукашевский, политик Владимир Кара-Мурза — младший, экономист Владислав Иноземцев, а также ряд других людей. Всего авторов 128 человек.

Что касается Венецианской комиссии, то она занимается анализом законодательных инициатив и действующих законов в сфере конституционного права стран-участниц.