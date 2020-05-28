Луганск, , 21:01 — REGNUM Власти Луганской Народной Республики снимут введенный ранее режим повышенной боевой готовности только после того, как Киев примет пакет дополнительных мер, обеспечивающих соблюдение режима прекращения огня вДонбассе. Об этом сегодня, 28 мая, заявил на брифинге министр иностранных дел ЛНР, полномочный представитель республики на переговорах в Минске Владислав Дейнего.

Обстрел ЛНР и ДНР Вячеслав Яковенко © ИА Красная Весна

Напомним, что ранее глава ЛНР пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому «отодвинуть линию соприкосновения» в том случае. если украинские боевики продолжат обстрелы гражданской инфраструктуры ЛНР.

Вооруженные силы ЛНР, подразделения МВД и медицинские учреждения республики были переведены на усиленные режим.

Дейнего подчеркнул, что режим повышенной готовности — это реакция на усилившиеся с начала года, особенно в апреле-мае обстрелы территории ЛНР.