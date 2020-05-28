Тбилиси, , 20:57 — REGNUM Грузия готова оказать помощь Армении в том случае, если минздрав соседнего государства обратится за помощью к грузинской стороне, заявил директор Национального центра по контролю заболеваний и общественному здравоохранению Грузии Амиран Гамкрелидзе в ходе онлайн-брифинга на странице грузинского центра в соцсети Facebook.

Так он ответил на вопрос о том, окажет ли Грузия помощь Армении в борьбе с коронавирусом и сможет ли принимать пациентов из Армении, если учесть, что ситуация в этой стране в последний период резко ухудшилась.

Амиран Гамкрелидзе отметил, что двое граждан Армении уже проходят лечение в клиниках Грузии, где лежат больные коронавирусом. По его словам, грузинский центр по контролю заболеваний давно активно сотрудничает с аналогичным центром в Армении и в течение прошлых лет неоднократно обе организации оказывали друг другу посильную помощь, в том числе обменивались вакцинами и прочими материалами, в том числе препаратами для лечения гепатита С.

«Если центр по контролю заболеваний Армении обратится к нашему центру с просьбой о помощи, которая входит в нашу компетенцию, естественно, мы эту помощь окажем. Это касается тестирования и иных процедур, которые проводит наш центр. Что касается лечения, я уверен, что и здесь правительство Грузии и минздрав не откажут, если Армения обратится за помощью. Но для этого должно быть соответствующее обращение от минздрава Армении», — пояснил Гамкрелидзе.