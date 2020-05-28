Киев, , 20:38 — REGNUM Украинский журналист Роман Цимбалюк решил ответить российскому телеведущему Владимиру Соловьеву на выпад цитатой президента Российской Федерации Владимира Путина. Соответствующее заявление Цимбалюк сделал в интервью «Газете.Ru».

Напомним, что Соловьев назвал Цимбалюка «пропагандистам нацистской машины». Высказывание это последовало после того, как Цимбалюк обратился к пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову и посетовал, что на российском телевидении начали активно употреблять слово «нацист» в адрес президента УкраиныВладимира Зеленского. В ответ Песков заявил, что не слышал, чтобы украинского лидера называли нацистом.

Теперь же Цимбалюк ответил Соловьеву цитатой российского лидера Владимира Путина.

«Могу только процитировать президента Российской Федерации Владимира Путина, который несколько лет назад рассказывал о том, что его в питерских дворах учили: кто как обзывается, тот так и называется», — сказал Цимбалюк.