Иерусалим, , 01:42 — REGNUM Вопрос о том, может ли быть Китаю «предъявлен иск за распространение коронавируса», стал предметом интернет-дискуссии с участием ряда американских и европейских заинтересованных лиц. Об этом сообщает 28 мая Jerusalem Post.

В состав группы вошли сенатор-республиканец от штата Теннесси Марша Блэкберн; Джон Болтон, бывший советник президента США по национальной безопасности и посол США в ООН; Гордон Чанг, обозреватель, писатель и юрист; Джон Беллинджер III, юрисконсульт Государственного департамента США и Совета национальной безопасности при администрации президента Джорджа Буша-младшего. Модератором дискуссии выступила Ницана Даршан-Лейтнер, директор израильского юридического центра «Шурат Хадин».

Описывая трудности предъявления юридического иска к суверенной стране, Даршан-Лейтнер пояснила, что в Соединенных Штатах иностранные государства обладают так называемым «суверенным иммунитетом», который запрещает судебные иски против иностранных правительств и государств. Даршан-Лейтнер отметила, что страны, которые поддерживают терроризм и были обозначены в качестве таковых Госдепартаментом, не пользуются суверенным иммунитетом, и против них могут быть возбуждены судебные иски.

Сенатор Блэкберн вместе с сенатором-республиканцем от Аризоны Мартой Максэлли продвигает законопроект «Стоп COVID» в Сенате, который сделает Китай юридически и финансово ответственным за ущерб, причиненный новым коронавирусом в Соединенных Штатах. Точно так же, как суверенный иммунитет не защищает террористические государства, предлагаемый проект ликвидирует суверенный иммунитет государств, распространяющих биологические агенты.

Даршан-Лейтнер говорит, что США в прошлом снимали суверенный иммунитет с государств, поддерживающих терроризм, когда они не представляли серьезной угрозы:

«Когда Соединенные Штаты хотят снять суверенный иммунитет, они делают это со странами, которые не собираются мстить или слишком слабы, чтобы мстить». Например, США сняли суверенный иммунитет с таких стран, как Иран, Сирия, Куба и Северная Корея. Снятие суверенного иммунитета с сильных и могущественных стран может быть затруднено. «Китай может взять реванш, и это страх перед принятием закона, который спонсирует сенатор Блэкберн», — полагает юрист.