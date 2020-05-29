Приштина, , 01:44 — REGNUM Демократическая партия Косово (ПДК) 28 мая провела пресс-конференцию, в ходе которой депутат ПДК Сейди Ходжа заявил, что исполняющий обязанности премьер-министра Косово Альбин Курти прибрал к рукам данные свыше 1 миллиона граждан Косово и записи их разговоров за 20 лет, и теперь сможет шантажировать каждую косовскую семью и каждого гражданина страны.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, ПДК подхватила обвинения, высказанные днем ранее ее основателем Хашимом Тачи. Вечером 27 мая президент Косово заявил, что Курти, глава МВД Джеляль Свечля и заместитель Курти Хаки Абази проникли в комнату прослушки Телекома, после чего в комнате три дня не работали камеры. Право на вход в комнату имеет только прокурор при наличии соответствующего разрешения, а потому подобное действие является уголовным преступлением.

Сам Курти слова Тачи назвал ложью и клеветой. Специальная прокуратура возбудила расследование по заявлению президента Тачи.

Напомним, уже 29 мая станет известен вердикт Конституционного суда Косово, который станет важной вехой в истории противостояния Тачи и Курти.

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