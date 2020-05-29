Приштина, , 01:44 — REGNUM Специальная прокуратура Косово 28 мая возбудила расследование после того, как президент Косово Хашим Тачи заявил, что премьер-министр Косово Альбин Курти, министр внутренних дел Косово Джеляль Свечла и заместитель Курти Хаки Абази вторглись в комнату прослушки Телекома (государственная компания Почта и телекоммуникации Косово), после чего камеры в комнате не работали в течение трех дней.

Пресс-секретарь Специальной прокуратуры Экрем Люфтиу подтвердил сообщение о начале сбора информации по расследованию для албанского новостного агентства Telegrafi с целью выявить или опровергнуть наличие элементов уголовно преследуемого деяния .

Напомним, сам Курти назвал заявление Тачи, сделанное 27 мая, накануне вынесения Конституционным судом Косово вердикта относительно разрешения политического кризиса, клеветой и сам потребовал, чтобы данное заявление было рассмотрено прокуратурой.

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