Приштина, , 01:44 — REGNUM Партия главы правительства Косово Альбина Курти «Движение за самоопределение» 28 мая провела «пробный» митинг протеста на главной площади Приштины под лозунгом «Мы хотим выборы». Митинг, вот так совпадение, прошел накануне вынесения Конституционным судом Косово вердикта относительно разрешения политического кризиса в стране.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Курти приветствовал своих сторонников с балкона здания правительства.

В «Движении за самоопределение» сообщают, что в митинге приняли участие свыше пяти тысяч человек. Активисты, одетые в маски и перчатки, находились на расстоянии 2 метров друг от друга, соблюдая предписанные минздравом меры по предотвращению распространению коронавируса.

Несмотря на то, что представители оппозиции пытаются высмеивать данный митинг, говоря, что правительство протестует против самого себя, напомним, что президент Косово Хашим Тачи всерьез предпринимает усилия для того, чтобы сменить правительство края без проведения выборов после вынесения вотума недоверия правительству Курти.

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