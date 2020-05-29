Скопье, , 01:43 — REGNUM Министр здравоохранения Северной Македонии Радмила Шечеринска 28 мая заявила, что проведение досрочных выборов в стране должно быть организовано до начала лета, чтобы обеспечить нормальное функционирование государственных институтов.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, необходимость проведения выборов Шечеринска обосновала потребностью в наличии парламента для принятия новых законов о социальной защите для помощи гражданам в период экономического кризиса, вызванного распространением коронавируса, а также для ратификации соглашений о получении финансовой помощи из-за рубежа.

По словам Шечеринской, стремление оппозиционной партии ВМРО-ДПМНЕ (Внутренняя македонская революционная организация — Демократическая партия за македонское национальное единство) оттянуть проведение выборов связано с низкой поддержкой этой партии среди населения и желанием набрать политические очки. Отметим, что сама Шечеринска принадлежит к партии власти СДСМ (Социал-демократический союз Македонии), настаивающей на скорейшем проведении выборов.

Напомним, выборы должны были состояться 12 апреля 2020 года, однако были отменены из-за пандемии COVID-19. В настоящее время страной управляет техническое правительство, в которое входят представители партии власти и оппозиции.

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