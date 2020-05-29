Скопье, , 01:41 — REGNUM Глава технического правительства Северной Македонии, член Социал-демократического союза Македонии (СДСМ) Оливер Спасовски 28 мая заявил, что досрочные парламентские выборы должны быть проведены в сроки, установленные Конституцией.

Как сообщает албанское новостное агентствоTelegrafi Maqedoni, на вопрос о том, когда будут проведены досрочные парламентские выборы в стране Спасовски заявил, что «Конституция не терпит компромиссов. В Конституции явно говорится о том, что парламентские выборы должны быть проведены в течение 60 дней после роспуска парламента».

По словам Спасовски, выборы будут проведены в течение 22 дней после отмены режима чрезвычайного положения, введенного из-за пандемии коронавируса.

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Напомним, парламент Северной Македонии был распущен 16 февраля в связи с предстоящими досрочными выборами, которые, однако, были отменены из-за распространения коронавируса. В настоящий момент лидер СДСМ Зоран Заев настаивает на скорейшем проведении выборов, невзирая на коронавирус. Чтобы прибавить веса своим словам политик заявил, что граждане должны приучиться жить с коронавирусом.

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