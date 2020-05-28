Вашингтон, , 19:27 — REGNUM Президент США Дональд Трамп написал в «Твиттере» 28 мая, что коронавирусная инфекция — это «подарок» из Китая.

«По всему миру гуляет коронавирус, очень плохой «подарок» из Китая. Это плохо!» — написал Трамп.

Отметим, ранее госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что коронавирус вышел из китайской лаборатории в Ухане, и даже обвинял Китай в возможном искусственном создании SARS-CoV-2.

Китайские официальные лица, в свою очередь, заявляли о возможном заносе коронавирусной инфекции в Ухань из США — наиболее острые обвинения прозвучали в ответ на признания главы CDC Роберта Редфилда.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине марта Редфилд заявил в ходе выступления в Конгрессе США, что у некоторых погибших от гриппа в Соединенных Штатах был обнаружен коронавирус COVID-19.

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