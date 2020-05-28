Пекин, , 19:16 — REGNUM Китайская общественность с большой заинтересованностью восприняла заявление МИД Российской Федерации об отказе США от предоставления информации о деятельности американской биологической лаборатории двойного назначения, расположенной в Грузии, на базе «Исследовательского центра общественного здравоохранения им. Р. Лугара», сообщает 28 мая Синьхуа.

Отмечается, что в российском МИД считают, что военно-биологическая активность иностранных государств на постсоветском пространстве вызывает много вопросов. В лаборатории, построенной Пентагоном, изучаются возбудители особо опасных инфекционных заболеваний, на грузинской территории действует «Управление медицинских исследований сухопутных войск США».

Финансирование работ также осуществляется американским военным ведомством, которое, несмотря на многочисленные запросы, систематически их не выполняет, отказываясь предоставлять информацию. Это противоречит мерам доверия, которые содержатся в Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, а также двусторонним российско-американским обязательствам.