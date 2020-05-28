Пекин, , 19:13 — REGNUM В заключительный день 3-й сессии ВСНП 13-го созыва, которая завершилась сегодня, 28 мая, в Пекине, депутаты приняли резолюцию по докладу о работе правительства, с которым в первый день сессии, 22 мая, выступил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, сообщает Синьхуа, указывая, что текст доклада будет опубликован агентством в дальнейшем.

В резолюции поддерживается тезис доклада о том, что Китай и дальше будет работать над тем, чтобы «обеспечить успешное выполнение задач по быстрой ликвидации бедности и завершению построения в стране в текущем году общества среднего достатка».

В согласии с докладом, в резолюции поясняется, что принятое решение не определять конкретные цифры темпов роста экономики на 2020 год объясняется высокой неопределенностью ситуации в эпидемиологической и торгово-экономической сфере в мире в целом, из-за чего в развитии КНР появился ряд непредсказуемых факторов.

Напомним, что общество среднего достатка — рубежная задача, поставленная в 2012—2013 годах лидером КПК и КНР Си Цзиньпином, и ее достижение намечено к 2021 году, к столетнему юбилею КПК.