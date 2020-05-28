Москва, 28 мая 2020, 19:11 — REGNUM Законопроект о дистанционных заседаниях заксобраний регионов в условиях режима повышенной готовности, например на фоне пандемии коронавируса, внес в Госдуму депутат Федот Тумусов («Справедливая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 28 мая.
Предлагается ввести положение о возможности проведения заседаний законодательных (представительных) органов государственной власти субъекта Российской Федерации в дистанционной форме.
«Как показала практика, в период введения ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Российской Федерации созыв правомочных заседаний законодательных (представительных) органов государственной власти субъекта Российской Федерации не представляется возможным», — говорится в сопроводительных материалах к законопроекту.