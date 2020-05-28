Москва, , 23:25 — REGNUM Цельновирионные или субъединичные вакцины лучше для профилактики COVID-19? Подойдут ли для быстрого ответа на вызов универсальные платформы для создания вакцин? В чем преимущество вирусных векторов? Эти и другие вопросы обсуждались на онлайн-собрании Научного совета РАН «Коронавирус — глобальный вызов науке».

Безусловно, ученым ясны особенности методов создания вакцин, о которых они рассказали на собрании. Впрочем, обычным людям, далеким от медицины, в ситуации пандемии важна не суть различий научных подходов, а два вопроса:

1) насколько эффективна и безопасна вакцина?

2) и когда таковая появится в стране?

« На сегодняшний день мы не знаем, как будет дальше развиваться заболевание, мы не знаем узловой вопрос — сколько вакцин нам надо, чтобы предотвратить эпидемию , — заявил генеральный директор ФНЦ исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов. — Вопрос популяционного иммунитета абсолютно не ясен. Если мы в течение 50 лет отрабатывали популяционный иммунитет полиомиелита, где он должен достигать 96%, иначе вероятность эпидемии возрастает, то здесь мы этого пока не понимаем ».

Тем не менее, вакцина нужна, и при таком количестве неизвестных ученым необходимо ее разработать. Поэтому «каждый занимается, чем может», как сказал глава Центра М.П. Чумакова, где создают вакцину привычным для себя образом — на основе инактивированного вируса. «На нашем производстве мы способны дать порядка 7−10 млн доз в год», — сообщил он.

В Институте (НИЦЭМ) им. Н.Ф.Гамалеи работают над универсальной технологической платформой для создания вакцин на основе вирусных векторов. Такие вакцины не вызывают усиления респираторного заболевания, кроме того, их преимущество состоит «в увеличении длительности иммунного ответа», — сообщил заведующий Лабораторией НИЦЭМ Денис Логунов. Вакцину от COVID-19 они создают, используя опыт работы над вакциной от болезни, вызванной вирусом Эбола.

« Эта вакцина индуцирует высокий иммунный ответ, мы наблюдали 100% защиту приматов от летальной инфекции, вызванной вирусом Эбола, не только сразу после иммунизации, но и через полгода после этого, — сообщил ученый, отметив, что у препарата «хороший профиль безопасности ».

Есть и другие разработки российских ученых из различных институтов.

« Сегодня надо думать о том, как это будет масштабироваться и производиться , — заявил академик РАН Виталий Зверев, — мне кажется, что мы на правильном пути, но только не надо торопиться, надо очень тщательно все проверить ».

С этим никто не спорит, однако время и ситуация подгоняют специалистов. Всем странам нужна вакцина. ВОЗ призывает объединить усилия ученых всего мира в программе «Солидарность».

»Уверен, вакцина будет», — подытожил онлайн-собрание Научного совета РАН вице-президент Академии наук, академик Владимир Чехонин.

Вопрос — когда? Счет идет не на часы и минуты, а не человеческие жизни!

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