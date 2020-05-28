Москва, 28 мая 2020, 23:25 — REGNUM Цельновирионные или субъединичные вакцины лучше для профилактики COVID-19? Подойдут ли для быстрого ответа на вызов универсальные платформы для создания вакцин? В чем преимущество вирусных векторов? Эти и другие вопросы обсуждались на онлайн-собрании Научного совета РАН «Коронавирус — глобальный вызов науке».
Безусловно, ученым ясны особенности методов создания вакцин, о которых они рассказали на собрании. Впрочем, обычным людям, далеким от медицины, в ситуации пандемии важна не суть различий научных подходов, а два вопроса:
1) насколько эффективна и безопасна вакцина?
2) и когда таковая появится в стране?
Тем не менее, вакцина нужна, и при таком количестве неизвестных ученым необходимо ее разработать. Поэтому «каждый занимается, чем может», как сказал глава Центра М.П. Чумакова, где создают вакцину привычным для себя образом — на основе инактивированного вируса. «На нашем производстве мы способны дать порядка 7−10 млн доз в год», — сообщил он.
В Институте (НИЦЭМ) им. Н.Ф.Гамалеи работают над универсальной технологической платформой для создания вакцин на основе вирусных векторов. Такие вакцины не вызывают усиления респираторного заболевания, кроме того, их преимущество состоит «в увеличении длительности иммунного ответа», — сообщил заведующий Лабораторией НИЦЭМ Денис Логунов. Вакцину от COVID-19 они создают, используя опыт работы над вакциной от болезни, вызванной вирусом Эбола.
Есть и другие разработки российских ученых из различных институтов.
С этим никто не спорит, однако время и ситуация подгоняют специалистов. Всем странам нужна вакцина. ВОЗ призывает объединить усилия ученых всего мира в программе «Солидарность».
»Уверен, вакцина будет», — подытожил онлайн-собрание Научного совета РАН вице-президент Академии наук, академик Владимир Чехонин.
Вопрос — когда? Счет идет не на часы и минуты, а не человеческие жизни!
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