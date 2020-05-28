Москва, , 19:02 — REGNUM Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов («Единая Россия») просит Минздрав до 1 июня дать ответ на запрос Госдумы о ситуации со стимулирующими выплатами медикам, чтобы депутаты смогли использовать полученную информацию в ходе рабочих поездок в регионы уже с начала следующей недели.

От Минздрава просят дать разъяснения о методике расчета и порядке осуществления выплат медикам.

В ходе совещания, состоявшегося в режиме видеоконференции, парламентарии заслушали заместителя министра здравоохранения РФ Татьяну Семенову, заместителя министра труда и социальной защиты РФ Ольгу Баталину и замглавы Минфина России Павла Кадочникова.

На данный момент через портал госуслуг в Минздрав поступило 15 213 обращений от медработников и водителей скорой помощи по вопросам, касающимся начисления стимулирующих выплат.

Морозов предложил Минздраву дать рекомендацию всем главврачам — именно они формируют список сотрудников, которым положены стимулирующие выплаты — принимать соответствующие решения после согласований со своими трудовыми коллективами.

Кроме того, 415-е постановление четко определяет необходимость особых условий как основания для начисления выплат, но вместе с тем нужно понять, как поддержать других, считает Морозов.

«Мы обратились по этому поводу в Минфин, поскольку все медицинские работники сегодня трудятся в условиях потенциальной «ковидной» нагрузки и имеют возможность контакта с пациентами, зараженными COVID-19», — сказал он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 22 мая Госдума приняла протокольное поручение комитету по охране здоровья запросить в правительстве информацию о соответствующих выплатах медработникам. Авторы поручения отметили, что в регионах до сих пор не сложилось «единого понимания о методике расчета и порядке осуществления выплат» медицинским работникам, которые работают с гражданами с COVID-19, а также с лицами группы риска заражения инфекцией. Так, отмечают депутаты, определения «лиц группы риска заражения новой коронавирусной инфекцией» сегодня нет ни в одном нормативном акте.