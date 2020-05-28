Москва, , 18:22 — REGNUM Ростуризм намерен развивать новые направления санаторно-курортного отдыха. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 мая, об этом заявила глава Ростуризма Зарина Догузова в ходе встречи с депутатами Госдумы от «Единой России» во главе с Адальби Шхагошевым.

«Почему-то санаторно-курортное лечение у нас ассоциируется с югом России. Мы для себя открыли и будем открывать для наших граждан новые неизведанные направления санаторно-курортного комплекса. Это, скажем, русская Балтика, Калининградская область, районы Санкт-Петербурга, Ленинградская область. Там старейшие санаторно-курортные комплексы. Республика Карелия», — заявила Догузова.

Среди перспективных направлений она также назвала Урал и Сибирь.

«Прекрасные санаторно-курортные комплексы на Урале. Башкирия, там замечательные курортные комплексы, прекрасные курорты, вкусная еда, экотуризм… Сибирь, Алтайский край, Алтай и Хакасия», — перечислила глава ведомства.

Она сообщила о новом туристском продукте.

«Хакасия — это совсем новое направление для массового туризма, который мы хотим запустить этим летом, в июле. У нас будет летать один чартер в неделю, пока только из Москвы. Это в первую очередь связано с объёмом качественного предложения, который там находится. Там невероятная природа, сравнимая по своей красоте с Алтайским краем и Республикой Алтай», — уточнила Догузова.

Из Хакасии будут предложены экскурсии в Туву, рассказала она.

«В Тыве гостиниц нет», — аргументировала она.