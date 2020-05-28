Калининград, , 18:18 — REGNUM Штаб Балтийского флота отрапортовал о завершении подготовки военной техники, которая будет задействована в военном параде, посвященном 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне в Калининграде.

«Всего в состав механизированной колонны включено 75 единиц техники, стоящей на вооружении соединений и частей Балтийского флота. Военная техника на параде будет представлена танками Т-72Б3, крупнокалиберными пушками «Гиацинт», самоходными артиллерийскими установками «Гвоздика», зенитно-ракетными комплексами «С-400», зенитно-пушечными комплексами «Панцирь — С1», зенитными ракетными комплексами ТОР-М2 тактическими ракетными комплексами «Искандер», противокорабельными береговыми ракетными комплексами «Бал» и «Бастион», реактивными системами залпового огня «Ураган» и «Град», бронированными разведовательно-дозорными машинами, многоосными тяжелыми тягачами и другой авто и броне техникой», — отметили в пресс-службе Балтфлота.

Кроме того, в параде примут участие дистанционно управляемые специальные транспортные платформы «Платформа-М», бронетранспортеры БТР-82А и автомобили КамАЗ-4350 и 43 501 из семейства «Мустанг».

Возглавит механизированную колонну легендарный танк Т-34.