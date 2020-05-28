Лондон, , 19:01 — REGNUM Главный помощник Бориса Джонсона по борьбе с коронавирусом Доминик Каммингс, возможно, действительно нарушил правила режима ограничений, поехав в другой город во время карантина, заключила британская полиция. Об этом сообщает CNN.

Полиция Дарема установила после расследования, что поездка Каммингса за 26 миль в Замок Барнард «могла быть незначительным нарушением правил». Никаких дальнейших действий полиции в отношении Каммингса не будет предпринято. Полиция заявила, что не считает его виновным в совершении преступления, когда она проехал около 260 миль из Лондона в Дарем, чтобы переселить свою семью, пока она была в самоизоляции.

И Каммингс, и премьер-министр неоднократно утверждали, что он не сделал ничего плохого, приехав из Лондона в Дарем в конце марта или посетив Замок Барнард в середине апреля на обратном пути в Лондон.

Отметим, громкий скандал в Великобритании связан именно с поездкой Каммингса в Дарем. Он не считает, что поступил неправильно, и Джонсон поддерживает его, однако многие британцы, которые пожертвовали важными семейными событиями во время карантина, глубоко возмущены двойными стандартами.