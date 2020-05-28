Калининград, , 18:11 — REGNUM Калининградский областной суд из-за нарушения антикоррупционного законодательства принял решение о досрочном прекращении полномочий двух депутатов различных муниципальных советов Калининградской области, сообщила сегодня, 28 мая, пресс-служба регионального правительства.

Депутат окружного Совета депутатов Багратионовского городского округа Петр Обитоцкий в справке о доходах не отразил своё учредительство и участие в управлении коммерческой организацией, а также размер доли в уставном капитале другого предприятия.

Депутат Черняховского городского округа Александр Соколов не отразил доход, полученный им от одного из работодателей, владение долей в уставном капитале коммерческой организации, наличие счетов в банках, также указал недостоверные сведения о доходе и существенно занизил суммы денежных поступлений на банковский счет.