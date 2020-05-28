Москва, , 17:32 — REGNUM Текущие события в США следует рассматривать через призму разворачивающейся избирательной кампании. Об этом 28 мая заявил член Зиновьевского клуба МИА «Россия сегодня», директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин на телеканале «Россия 24».

«Всё, что происходит сегодня в Соединённых Штатах Америки, нужно рассматривать в русле избирательной кампании. Понятно, что за убийством, за гибелью этого афроамериканца не стоят какие-либо политические силы, но то, что конкретные политические силы использовали эту ситуацию в своих интересах — абсолютно очевидно», — заявил Лепехин.

Он отметил, что начал «прощупывать» афроамериканскую аудиторию Байден несколько дней назад.

«Как складывается избирательная кампания в Соединённых Штатах Америки, где есть крупные социальные группы, и сельское население, и городское, латиноамерикацы, молодёжь? Естественно, идёт борьба за эти социальные группы, и сложные группы. Двум старикам, идущим на выборы, сложно взаимодействовать с молодёжью, и тут, конечно, серьёзная борьба складывается», — указал эксперт.

Ранее в СМИ появилось видео задержание жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда — лежащему на земле с наручниками Флойда один из полицейских прижал шею коленом. Флойд несколько раз говорит, что не может дышать, после чего умирает.

По данным полиции, Флойда обнаружили сидящим на автомобиле в состоянии опьянения, при задержании он оказал сопротивление.