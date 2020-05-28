Иерусалим, , 18:01 — REGNUM Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поговорил 27 мая с президентом Бразилии Жаиром Болсонару и предложил сотрудничество, чтобы помочь жителям Бразилии справиться с крупной вспышкой коронавируса, сообщает 28 мая Times of Israel.

Согласно заявлению, Нетаньяху выразил солидарность в связи с бедственным положением Бразилии и предложил сотрудничество с бразильской промышленностью «в производстве медицинского оборудования, необходимого для борьбы с пандемией».

В заявлении не был отмечен ответ Болсонару, известно лишь, что он поздравил израильского лидера с новым правительством и выразил надежду «продолжать укреплять связи между странами».