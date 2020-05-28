Москва, , 17:14 — REGNUM Демократическая партия США пытается привлечь афроамериканскую общину для поддержки Джо Байдена на выборах, и инцидент с убийством афроамериканца в Миннесоте стал для этого важным инцидентом. Об этом 28 мая заявил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев на телеканале «Россия 24».

«Афроамериканская община не считается политически активной, она иногда демонстрирует примеры политической пассивности, она не хочешь хорошо, кстати сказать, реагирует на Байдена — тоже очень важный аспект. И в этот момент решили воспользоваться политтехнологией Демократической партии, чтобы ревитализировать, влить энергию в афроамериканский электорат и постоянно держать его в мобилизационном духе», — заявил Васильев.

Ранее в СМИ появилось видео задержание афроамериканца, жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда — лежащему на земле с наручниками Флойда один из полицейских прижал шею коленом. Флойд несколько раз говорит, что не может дышать, после чего умирает.

По данным полиции, Флойда обнаружили сидящим на автомобиле в состоянии опьянения, при задержании он оказал сопротивление.