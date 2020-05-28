Москва, , 17:02 — REGNUM Убийство полицейским афроамериканца в Миннеаполисе уже использует Демократическая партия в рамках предвыборной кампании. Об этом 28 мая заявил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев на телеканале «Россия 24».

«Технические подробности повторяют из раза в раз. Примерно одно и то же. Полицейские, главным образом, белые применяют акты насилия по отношению к задержанным афроамериканцам. По существу, глумятся над ними. И часто результатом этого оказывается смертельный исход», — заявил Васильев.К этому событию подключилось всё политическое руководство Америки, все политические силы, отметил политолог.

«Выступил Трамп, который назвал этот эпизод очень досадным явлением. Но это понятно, потому что основной крик подняли демократы, Байден, который потребовал расследования по линии Министерства юстиции. Займётся этим Конгресс, ряд конгрессменов, и будут рассматривать вопрос о бедственном положении афроамериканцев», — указал он.

«Короче говоря, если подводить этому итог, то политические силы, Демократическая партия используют этот эпизод, это событие трагическое для политической мобилизации афроамериканского населения, а можно сказать, что даже и этнических меньшинств. В преддверии и президентских выборов, и выборов в Конгресс США, выборов губернаторов», — добавил Васильев.

Ранее в СМИ появилось видео задержание жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда — лежащему на земле с наручниками Флойда один из полицейских прижал шею коленом. Флойд несколько раз говорит, что не может дышать, после чего умирает.

По данным полиции, Флойда обнаружили сидящим на автомобиле в состоянии опьянения, при задержании он оказал сопротивление.