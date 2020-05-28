Нарьян-Мар, , 17:01 — REGNUM Решение о переносе референдума по вопросу объединения Архангельской области и НАО на неопределенный срок вызвано тем, что власти оказались не готовы к протестам населения округа, считает депутат Ненецкого заксобрания Михаил Райн (КПРФ).

«Можно сделать следующий вывод: после подписания меморандума «О намерении образования нового субъекта РФ путём объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округа» чиновники не ожидали, что жители округа так дружно будут отстаивать самостоятельность автономии, — заявил депутат. — Поняв, что северяне однозначно не поддержат на референдуме популистскую и авантюрную идею слить регионы, чиновники теперь пытаются её как-то завуалировать».

О том, что референдум не состоится стало известно накануне, после совещания секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака и врио губернаторов Александра Цыбульского и Юрия Бездудного.

«Интересная жизнь у наших чиновников, не мелочатся, прям рубят с плеча! 13 мая говорили о слиянии регионов, спустя две недели уже о каком-то совместном развитии. Вопрос об объединении не закрыт, а только отложен на неопределенную перспективу. Будем разрабатывать методы работы в новых политических реалиях. Сбор подписей против объединения продолжается», — сообщил ненецкий депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, меморандум о подготовке регионов к объединению был подписан 13 мая.