Нижний Новгород, , 17:00 — REGNUM Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес в областную Думу инициативу об учреждении награды для медиков и волонтеров, — сообщает пресс-служба правительства региона.

Почетный знак губернатора будет носить название «За вклад в предотвращение распространения коронавирусной инфекции на территории Нижегородской области». Его смогут получать медицинские работники и волонтеры. Рассматривать законопроект будут сегодня.

«По предварительной оценке, в настоящее время непосредственно в работе с больными коронавирусом задействовано порядка 500 медиков и около 4000 волонтеров в Нижегородской области. Работа еще не закончена, но это не значит, что мы не должны отметить труд тех, кто стоит на переднем крае борьбы с новой угрозой. Медики и волонтеры — настоящие герои этого сложного периода. Важно обеспечить им всестороннюю поддержку, в том числе на региональном уровне«— отметил губернатор Нижегородской области.