Москва, 28 мая 2020, 16:53 — REGNUM Россия никогда не ставила перед собой задачу добиваться снятия санкций, введённых против неё Евросоюзом, считает политолог Сергей Черняховский. Об этом он заявил 28 мая корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которая сказала, что санкции продолжат действовать до тех пор, пока «не будет прогресса в Минском процессе». Как пояснил Черняховский, санкции стимулируют развитие российской экономики.
Это, как полагает Черняховский, и есть реальный формат взаимоотношений с Западной Европой.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Меркель сказала, что санкции Евросоюза против России должны действовать до тех пор, пока не появится прогресс в выполнении Минских соглашений.