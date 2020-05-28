Москва, , 16:53 — REGNUM Россия никогда не ставила перед собой задачу добиваться снятия санкций, введённых против неё Евросоюзом, считает политолог Сергей Черняховский. Об этом он заявил 28 мая корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которая сказала, что санкции продолжат действовать до тех пор, пока «не будет прогресса в Минском процессе». Как пояснил Черняховский, санкции стимулируют развитие российской экономики.

«Нет сдвигов в Минском процессе. А какие обязательства России в Минском процессе? Все исходят из того, что у России нет обязательств по Минским соглашениям. А они есть. РФ — гарант их исполнения, — сказал Черняховский. — И когда Запад говорит, чтобы РФ выполнила свои обязательства, это не значит, что надо сдать Донецк. Это значит: «Что хотите, то и делайте, только прекратите всю эту бодягу». Достаточно прозрачно они ведут речь о том, чтобы всё стало тихо. На что Россия отвечает: «А кто будет восстанавливать экономику Украины? Мы должны тратить деньги на её восстановление?»

Это, как полагает Черняховский, и есть реальный формат взаимоотношений с Западной Европой.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Меркель сказала, что санкции Евросоюза против России должны действовать до тех пор, пока не появится прогресс в выполнении Минских соглашений.