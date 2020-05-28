Кострома, , 16:44 — REGNUM Костромской промышленник, совладелец концерна «Медведь» Вадим Брюханов объяснил свой отказ выдвигаться в думу Костромской области от «Единой России» на осенних выборах в областной парламент — передаёт корреспондент ИА REGNUM. Одной из причин принятого решения стало нежелание «бодаться» с другим партийным кандидатом.

Вадим Брюханов Kosoblduma.ru

«От «Единой России» по моему участку — Нерехте и Нерехтскому району пойдет Дмитрий Грибков. Он член партии. Я членом партии не являюсь, я член фракции. У него есть желание идти через праймериз, баллотироваться от партии. Зачем я с ним буду бодаться? Я увидел его стремление. Даже если нерехтчане отдадут ему предпочтение, то какая у меня на них может быть обида? Никакой», — сказал Брюханов.

Напомним, Вадим Брюханов был избран в заксобрание региона от «Единой России» на дополнительных выборах в 2019 году. Его кандидатуру поддержали 62% жителей, пришедших на избирательные участки. Как отметил собеседник ИА REGNUM, он не собирается покидать политику и будет баллотироваться в облдуму в качестве самовыдвиженца.

«Я буду выдвигаться как самовыдвиженец. Я себя достаточно уверенно чествую на данной территории — вне зависимости от того, пошел бы я от «Единой России», «Яблока», справедливороссов, коммунистов ещё кого-нибудь. Не исключаю, что я стану членом фракции партии «Единая Россия», будучи самовыдвиженцем. И скрывать этого не собираюсь. Если избиратели хотят, чтобы те решения, которые я поддерживаю, проходили, это нужно»

По мнению Брюханова, фракция «Единой России» — самое «прагматичное» место для депутата.

«Фракция «Единой России» для проведения решений — самое удобное месторасположение депутата, и самое прагматичное. Эта фракция — самая многочисленная. Дума — орган коллегиальный. Депутаты — обыкновенные люди, и если ты хочешь сделать пользу для избирателей, ты должен понимать, что все решения тебе предстоит принимать коллективно. По поводу давления — за этот год на меня никто не наседал. Да, были звонки с рекомендациями «как», но это и правда — рекомендации. Не знаю ни одного человека, которого бы наказали во фракции за то, что он голосовал не так, как все», — отметил Брюханов.

Выборы губернатора, депутатов Костромской областной Думы и Думы города Костромы запланированы на 13 сентября 2020 года. В соответствии с недавно внесенными изменениями в избирательное законодательство, в облдуму предстоит избрать 25 депутатов по одномандатным округам и 10 — по партийным спискам, а в городскую думу — 33 депутата по одномандатным округам.