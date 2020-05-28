Лос-Анджелес, США, , 16:31 — REGNUM Протесты из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда, которая наступила после задержания в городе Миннеаполисе (штат Миннесота, США), прошли ещё в двух американских городах, передаёт 28 мая CNN.

Протесты прошли в городе Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) и городе Мемфисе (штат Теннесси, США). Кроме того, продолжаются протесты в Миннеаполисе.

В Лос-Анджелесе в акции, которая сопровождалась столкновениями с полицией, участвовали сотни человек. В Мемфисе задержали не менее двух участников протеста. В Миннеаполисе в ходе беспорядков погиб один человек.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Флойд умер в тюрьме после его задержания 25 мая, которое сопровождалось насилием со стороны полиции. Задерживаемый просил о пощаде, говорил, что задыхается. Протесты проходят в жёсткой форме: в Миннеаполисе горят строения.

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