Стокгольм, , 16:10 — REGNUM Бывший государственный эпидемиолог Швеции Анника Линде, исполнявшая свои обязанности в период 2005—2013 гг., изменила свою позицию на 180 градусов. Теперь отставной вирусолог выступает за полную смену курса и критикует меры, предпринимаемые действующим эпидемиологом Андресом Тегнеллом. Об этом 28 мая сообщила шведская газета Expressen.

Напомним, что бывший государственный эпидемиолог Анника Линде ранее поддерживала действия Андерса Тегнелла и Агентства общественного здравоохранения, которые предполагали отказ от введения карантина. Однако после того, как число летальных случаев от COVID-19 в Швеции перешло за отметку в 4 000 человек, Линде передумала.

В свою очередь, она перечислила три меры, которые, по ее мнению, могли бы спасти эти жизни: введение карантинных ограничений на раннем этапе пандемии, усиленное использование средств индивидуальной защиты, интенсивное тестирование и выявление инфекции на раннем этапе.

«Если вы идете наперекор всему миру, вы подвергаете себя чрезвычайно опасным последствиям», — прокомментировала ситуацию Линде.